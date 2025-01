Mezítláb menekültek Lajosék: a vácegresi családnak mindene odalett a tűzben

Törpetacskójuknak köszönheti a vácegresi család, hogy még életben vannak: az apa és az anya, Lajos és Dzsenifer ugyanis már aludt, amikor péntek este a kályhacsőből kicsapott a tűz és meggyújtotta a szigetelést. Az épület, ahol 13 éves lányukkal együtt laktak, pillanatok alatt elkezdett égni. Ugatásával a kutya keltette a párt, aki végül mezítláb, a szomszéd segítségével, az ablakon keresztül menekült az épületből. Még épp időben jutottak ki, az épület ezt követően ugyanis fel is robban. Gyakorlatilag semmi sem maradt belőle. A család most segítségre szorul, ugyanis egyik pillanatról a másikra szó szerint mindenük odalett – számolt be a drámai esetről a Tények.

– Semmink nem maradt, a gyerek ruhái, a párom ruhái, és az én ruháim is elégtek. Igazából semmi az, ami megmaradt volna. Mindenük odaveszett – magyarázta az édesanya, Dzsenifer, aki azt is elárulta: testvére otthona Tiszavasváriban pár héttel korábban, december közepén égett porrá.