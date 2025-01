„Úgy hírlik egy barátomról, hogy megcsalja a feleségét – nem akarok tönkretenni egy családot”

Egy névtelensége megőrzését kérő nő számolt be arról, hogy szorult helyzetbe került a baráti köre, a barátja felesége és fia miatt. A gond a barátja viselkedésével van.

A nő nem tudja, hogy kitálaljon-e a férfi családjának / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Van egy barátom, Doug, akit 30 éve ismerek. Távolabb költöztem, de évente egyszer-kétszer találkozunk. A feleségét még nála is régebb óta ismerem, és figyelemmel kísértem a fiuk növekedését. Részt vettem a sporteseményein, amikor meglátogattam őket, és támogattam az iskolai gyűjtéseket is. Ő egy jó gyerek.

– mesélte el a nő, aki nemrégiben olyan pletykákat hallott, hogy Doug közeledett a baráti körük nőtagjaihoz, sőt meg is érintette őket. Egy ilyen eset éppen akkor történt, amikor a nő is ott volt, így igaznak bizonyult a szóbeszéd... A nő most szomorú, csalódott és kissé dühös. Távolságot tart Dougtól, ugyanakkor bűntudata van, amiért a férfi úgy tesz, mintha semmi sem történt volna. Doug felesége és fia ráadásul állandóan azt kérdezik, mikor látogat el hozzájuk újra...

Nem akarok egyszerűen eltűnni, de nem akarom a családot sem tönkretenni, és az áldozatot sem akarom tiszteletlenül kezelni azzal, hogy úgy teszek, mintha mi sem történt volna. Van kiút ebből a helyzetből?”

– kért segítséget a nő. A nypost.com szakértője azt tanácsolta, járjon utána Doug problémáinak, mert viselkedésében bekövetkezett változás azért is történhetett, mert ittas vagy más módon befolyásolt állapotban volt a férfi. Az is lehet, hogy orvosi problémája van, és szüksége lenne egy alapos kivizsgálásra.

Ha valóban barátja vagy a feleségének, mondd el neki, mit hallottál, hogy pletykák terjednek, és aggódsz Doug miatt. Lehet, hogy ez nem az a hír, amit hallani szeretne, de fontos, hogy tudjon róla.

– tette hozzá a szakember.