„Azt hiszem, a férjem megcsal - amit az autójában találtam, abból számomra teljesen egyértelmű”

Szívszorító lehet, ha valaki egy kapcsolatban rájön, hogy a másik fél hűtlen. Akár szemtől szemben közlik vele az igazságot, akár bizonyítékot talál rá, soha nem könnyű az ilyet megemészteni, az esetek többségében a megcsalás a kapcsolat végét jelenti, mivel bizalmunk teljesen megtörik az adott emberben.

Egy nő nemrég olyan bizonyítékra bukkant, ami férje hűtlenségére utalhat, de nem biztos benne, hogy amit talált, az egyértelmű bizonyíték-e (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Egy Reddit bejegyzésben osztotta meg a nő gondolatait. Férjével 25 éve házasok, korábban már voltak nehéz időszakaik, de megoldottak mindent és most egy erős párt alkotnak. Ebben egészen addig nem is kételkedett, míg be nem ült a férje céges autójába, ahol meglepő dolgot fedezett fel.

Többször is ültem már abban a teherautóban és biztosra tudom, hogy megnéztem már korábban is a sminkemet a napellenző tükrében. Tegnap is épp ezt tettem, amikor észrevettem, hogy a napellenző külső részén lévő anyag alatt egy piros fülbevaló van.

A férje azt mondta, már évek óta ott van és biztosan az előző emberé, aki a kocsit használta.

A nő azonban azt gondolja, hogy a fülbevalót direkt rakta oda a férje szeretője, hogy megtalálja. Biztosan állítja, hogy az előző alkalommal még nem volt ott semmi.

A hozzászólásokban azonban többen is más dologra gyanakodtak. Lehetséges, hogy a férje kollégája tette oda, annak érdekében, hogy tönkre tegye a házasságukat, ugyanis nem egy ilyen történetről lehetett hallani már korábban - írta a Mirror.