A hónap bunkója: kolléganőjüket gyászoló dolgozók mécseseit lopták el Újpalotán

Alig telt el az első hét az évből, de bátran kijelenthetjük, hogy a hónap bunkója már fel is bukkant – ezúttal Újpalotán. Az egyik helyi élelmiszerbolt köztiszteletnek örvendő, szeretett dolgozója, Marcsi ugyanis a közelmúltban tragikus módon elhunyt. Az újpalotai asszony halála lesújtott mindenkit, Marcsikát ugyanis a vásárlók és a dolgozók is egyaránt szerették. Marcsi emlékére ezért többen is mécseseket helyeztek el a bolt előtt.

Újpalota lakói felháborodtak, miután egy pofátlan illető elvitte az elhunyt kolléga emlékére állított mécseseket Fotó: Unsplash.com

Újpalotai botrány: ellopták a Marcsi emlékére állított mécseseket

A szomorúan pislákoló mécsesek hétfőre (január 6.) szőrén-szálán eltűntek, miután vélhetően egy pofátlan illető meglovasította őket.

A helyiek és a dolgozók egy emberként háborodtak fel az égbekiáltó aljasság után, olyannyira, hogy úgy tudjuk, hogy többen is felszólították az arcátlan tolvajt: juttassa vissza a mécseseket:

Nagyon kedvelte őt mindenki, kimondottan kedves hölgy volt. A vásárlókkal is nagyon jól kijött, soha nem volt rá panasz, sőt, az egyik legkedvesebb kasszásként ismerték

- mesélte egy helyi férfi. Nem véletlen, hogy rengetegen adóztak Marcsika emlékének.

Sokan gyújtottak gyertyát érte. Most meg döbbenten hallottuk, hogy elvitték az összeset. Állítólag már korábban is loptak belőle, de azt pótolták. Nem hiszem el, hogy ilyen mélyre tud süllyedni valaki

- szögezte le haragosan. Mint mondta, nem csak ő, de sokan mások is remélik, hogy lesz annyi tisztesség az illetőben, hogy visszaviszi, amit ellopott:

Ha nincs bátorság benne, csempéssze vissza éjjel, vagy hajnalban. De vigye vissza, ez a minimum

- jelentette ki határozottan.