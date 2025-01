"Szigorú koszorúslány-szabályokat állítottam fel: nem lesznek barátaim az esküvőm után?"

Sok nő, aki az esküvőre készül, rendkívül konkrét elképzelésekkel rendelkezik arról, milyen legyen a nagy nap – beleértve azt is, hogyan nézzenek ki és viselkedjenek a koszorúslányok. De egy különösen határozott menyasszony szinte kioktatja koszorúslányait azzal, hogy nevetségesen szigorú szabályokat vezet be, hogy emlékeztesse őket, kié is a végső szó az esküvőjén.

Meddig mehet el a menyasszony? / Fotó: Unsplash.com

Ez NEM a te napod. Tedd, amit a menyasszony kér, vagy ne vegyél részt az esküvőn

– jelentette ki a Dél-Karolinában élő menyasszony.

Ha a menyasszony sminket vagy egy bizonyos frizurát szeretne, és te nem használsz sminket – akkor ne vegyél részt az esküvőn

– írta a menyasszony, majd hozzátette, hogy a hajviselet lehet rugalmasan variálható, ha valakinek egyedi stílusa van. A pénzügyi elvárások sem maradhattak el listájáról.

Ha nem engedheted meg magadnak, hogy részt vegyél az esküvőn, jelezd előre. Ne fogadd el a meghívást, majd spórolj mindenen, KÜLÖNÖSEN, ha több mint egy év van hátra. Tervezd meg megfelelően.

– fejtette ki. A kritikusok azonban Redditen szedték ízekre a szabályait.

Ez elviselhetetlen. Igaz, hogy ez a menyasszony napja, de ki akar ünnepelni egy ilyen önző, arrogáns embert?

– írta egy kommentelő.

Nincs az a barát, aki ezt kibírná

– jegyezte meg egy másik, akivel szintén sokan egyetértettek, írja a nypost.com.