Süllőzésre fel! – Agresszívan támadnak a sárkányok januárban

Elképesztő süllőfogásokról számolnak be a pecások a közösségi médiában. Szinte nincs olyan nap, hogy ne kerülne fel egy-egy kapitális példányról fotó. A két világbajnok pergetőhorgász, Deák Ferenc és Hipszki Róbert ezen meg sem lepődik, ugyanis elmondásuk szerint a január a nagy süllők időszaka.

Agresszívabbak

Hipszki Róbert elárulta: csónakból lehetünk a legeredményesebbek, de a partról is előcsalható januárban egy-egy nagy süllő Fotó: Bors

– A téli hónapok abszolút a nagy süllők ideje. Alapvetően úgy működik ez a ragadozó, hogy ugyanúgy táplálkozik év közben is, mint télen, viszont előbbi időszakban főleg éjjel aktív, vízközt szedegeti a keszegeket, egyéb táplálékhalat. Télen a táplálékhal elvonul bizonyos vermelő területekre, sok szakaszon a nagy süllők nem követik feltétlenül őket. Ilyen például a télen „kiürülő” Duna medre, ahol a nagy süllők nappal is táplálkozni kezdenek, sokkal intenzívebben, mint például nyáron. Az összeállt keszegeket kísérő süllők pedig összeverődnek, közelebb kerül a táplálkozási konkurens, így ők is lényegesen agresszívabbak, jobban foghatóak – mondta a Borsnak Hipszki Róbert.

Ne féljünk a nagytól

A világbajnok páros másik tagja, Deák Ferenc hozzátette: gumihalakkal és wobblerekkel lehetünk a legeredményesebbek.

Kapitális példányt fogott a Dunán Deák Ferenc Fotó: Bors

– Bátran lehet nagyobb méretű csalikat használni, sokkal nagyobb arányban nyúlnak oda nekik – fogalmazott, majd kitért arra is, hogy tavon vagy folyón próbálkozzunk. – Tavakon az összeállt keszegrajok közelében, folyóvízen szintén, azonban itt nappal általában behúzódnak bizony jellegzetes helyekre (keresztgátak alatti homokpadok tövébe, lelassult szakaszok homokredői mögé stb.). Mi személyesen a dunai nagy süllőket szeretjük a legjobban keresni, és megfogni ilyenkor.

Májusban kezdődik a szezon

A 2023 év horgászai már gőzerővel készülnek az idei szezonra, amely a májusi tilalmi időszakok végeztével veszi kezdetét, ám ilyenkor sem fordítanak hátat a horgászatnak.

A január az élményszerzésről szól Fotó: Bors

– A január még nem annyira az edzésről, inkább a szórakozásról szól. Sok technikát lehet csiszolgatni télen is, de ilyenkor főleg a nagy süllőket kergetjük mi is egy-egy remek fotó és felejthetetlen élmény megszerzése céljából. Legtöbbször a Dunára járunk, ami kemény dió, de azért most is lehet fogni igazán szép példányokat – zárta Hipszki Róbert.