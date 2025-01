Most érkezett: több általános és középiskolában is bombariadó van

A hírek szerint 20 budapesti iskolában és vidéken több helyen egyszerre volt bombariadó csütörtök reggel. Az újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskolát kiürítették, mialatt a rendőrök a helyszínen tartózkodtak, de úgy tudni, Csepelen is négy iskolában van bombariadó.

Bombariadó több általános és középiskolában is / Fotó: Gé / MW

A Mandiner információ szerint ugyanez a helyzet a nyolcadik és tizenegyedik kerületben, illetve a tizenhetedik kerületben is. A hírek szerint a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnáziumban is bombariadó volt, valamint az Óbudai Gimnázium is érintett, és Soroksárról is hasonló hírek érkeztek.

Az ügyben a Mandiner már megkereste az Országos Rendőr-főkapitányságot és a Budapesti Rendőr-főkapitányságot is.