Honnan ered az új kínai kórokozóként emlegetett HMPV-vírus?

A hazai és a nemzetközi sajtó is azzal volt tele az új év első napjaiban, hogy Kínában újabb járvány tört ki. Hamar kiderült, hogy a rengeteg megbetegedést a humán metapneumovírus (HMPV) hirtelen terjedése okozta. A HMPV-vírus egy olyan kórokozó, amely légúti megbetegedéshez vezet, ám a koronavírussal szemben ennek a kórokozónak a szakemberek ismerik a kockázatait és ellenintézkedéseit.

A HMPV-vírust 2001-ben fedezték fel először holland tudósok Fotó: Pixabay / Pexels (illusztráció)

A HMPVT-vírust először holland kutatók azonosították még 2001-ben, de már akkor is azt gondolták, hogy az 50-es, 60-as évek óta okoz megbetegedéseket az emberek körében. A legtöbb gyermek ötéves koráig legalább egyszer megfertőződik a HMPV-vel, és a fertőzések jellemzően tél végén vagy kora tavasszal érik el a csúcspontjukat.

Ez a vírus része a téli víruskoktélnak, amelynek ki vagyunk téve

- erről John Tregoning, az Imperial College London oltóanyag-immunológusa beszélt korábban.

Ezért okoz komolyabb tüneteket a gyerekeknél a HMPV-vírus

A kialakult helyzettel kapcsolatban megszólalt Rusvai Miklós is, aki szerint öt-hat nap alatt túl lehet esni a betegségen, ha a megfertőződött beteg ágyban marad, sok folyadékot iszik és enyhe, meleg, egyenletes hőmérséklet veszi körül. A vírus ellen gyógyszer nincsen. Hozzátette: a HMPV-vírus már Magyarországon is jelen van, szinte minden héten kimutatják a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban is.

Amikor valaki első alkalommal kapja el az HMPV-vírust, nagyobb a valószínűsége, hogy súlyosan megbetegszik, ezért vannak nagyobb veszélyben a kisgyermekek, nekik nagyobb az esélyük a súlyos megbetegedésre. Az első fertőzés után azonban immunitás alakul ki, így a következő HMPV-fertőzésnél már valószínűbb, hogy enyhe, megfázásra hasonlító tünetek jelentkeznek csak.

A 65 év feletti felnőttek, valamint a légzési problémákkal küzdők vagy legyengült immunrendszerű emberek szintén súlyosabb tüneteket tapasztalhatnak.