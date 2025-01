hMPV vírus: a fertőzés egyik legbiztosabb tünetét azonosították – Ha ezt tapasztalod, azonnal fordulj orvoshoz!

A humán metapneumovírus, azaz a hMPV fertőzéssel kapcsolatos esetek világszerte megugrottak, így az átlagember aggodalommal figyeli az erről szóló híradásokat, mivel a helyzet kísértetiesen hasonlít arra, ahogyan a Covid járvány is elkezdődött. Emiatt alaposan felértékelődött azoknak a kutatóknak a munkája, akik korábban már vizsgálták a kórokozót, illetve a hMPV vírus okozta megbetegedéseket.

A hMPV vírus kapcsán egy jellemző tünetre hívják fel a figyelmet a szakemberek, amely segít megkülönböztetni a fertőzést az influenzától és a koronavírustól. Fotó: Edward Jenner / Pexels (illusztráció)

A hMPV vírus tünetei

Az már eddig is tudható volt, hogy a humán metapneumovírus tünetei az emberek túlnyomó többségénél enyhék. Ez lehet:

láz,

orrfolyás,

torokkaparás,

köhögés,

légszomj.

Mivel a fenti tünetek leginkább a megfázásra emlékeztetnek, így aztán könnyű is összekeverni a két fertőzést. Ez azért is lehet veszélyes, mert az időseknél, a kisgyermekeknél, illetve a krónikus betegséggel küzdőknél akár súlyos szövődmények is kialakulhatnak egy hMPV fertőzés következtében. Vagyis esetükben kulcsfontosságú, hogy felismerjék a fertőzést és ne tévesszék össze azt az influenzával.

Mivel védőoltás egyelőre nincs a hMPV vírus ellen, ezért még nagyobb jelentősége van a megelőzésnek és a fertőzés időben történő felismerésének. Ebben segítenek azok az orvosi tanulmányok, amelyeket korábban készítettek a vírus kapcsán. Ezekben feltűnik egy, a hMPV vírus okozta megbetegedések korai szakaszában megfigyelt tünet, amely sem az influenzára sem pedig a koronavírusra nem jellemző: a bőrkiütés.

Holland kutatók még 2004-ben elemezték azokat az eseteket, amelyek a hMPV vírus által okozott fertőzésről szóltak. Feltűnt nekik, hogy a vírussal fertőződött betegeknél kiütések is megjelentek a mellkas, a has, a medence és a hát környékén is. Egy másik, 2013-as tanulmány, amelyet amerikai kutatók készítettek és a Pediatricks in Review folyóiratban jelent meg, szintén megállapította, hogy a hMPV vírussal megfertőződött gyermekek 5–10 százalékánál alakult ki bőrkiütés. A kiütéseket továbbá egy 2016-ban készült, olasz orvosi tanulmány is a gyakori tünetek között említi.

Aki tehát influenzaszerű tüneteket tapasztal, de emellett kiütések is megjelennek a bőrén, ne tétovázzon, azonnal forduljon orvoshoz a komolyabb szövődmények megelőzése érdekében!

Szakértők már többször is felhívták a figyelmet a hMPV vírus kapcsán arra, hogy a megfertőződések számának emelkedése várható. A tünetek jellemzően a vírussal való érintkezés utáni néhány napban jelentkeznek, és legfeljebb egy hétig tartanak, de a mellékhatások, mint a fáradtság, akár hetekig is elhúzódhatnak. Az esetleges komolyabb szövődményekről nem is beszélve!