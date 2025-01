Szörnyű tragédia történt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren január 6-án, hétfő hajnalban, amikor egy 35 éves fiatalember leugrott a reptér galériájáról. Mint kiderült, a ferihegyi tragédia áldozata az a Kovács András volt, aki vasárnap este megszökött a Péterfy kórházból, egy szál zokniban és pólóban, családja pedig kétségbeesetten kereste őt. Erről még hétfőn számolt be az édesanyja a közösségi médiában. Lapunk úgy tudja, hogy drogfogyasztás miatt volt kórházban, amire az édesanyja is utalt a Facebookon. Pedig a fiatalra az ismerősei szerint egyáltalán nem volt jellemző az illegális szerek fogyasztása.

Információk szerint a ferihegyi tragédia áldozata drogokat fogyasztott a szörnyű eset előtt Fotó: Unsplash.com

Ferihegyi tragédia: jólnevelt, diplomás fiatalember vetette a mélybe magát

Egy közeli ismerős a Borsnak elmondta, hogy András egyáltalán nem volt drogos, nem volt rá jellemző az ilyesféle bulizás. Eltűnésének napján azért került a Péterfy kórházba, mert előzőleg egy buliban előkerültek drogok, valószínűleg őt is megkínálták. Nem lehet tudni, hogy András fogyasztott-e ezekből és ha igen, milyen körülmények között, annyi tény, hogy onnan a fiatalember már furcsa állapotban tért haza, ezért is került kórházba. Az ismerős kiemelte, hogy az először eltűntként keresett, majd a reptér galériájáról leugró fiatalnak az életben sok terve volt, jelenleg is egyetemen tanult. Környezete családcentrikus, kedves és jólnevelt fiúnak tartotta. Senki sem gondolta, hogy ilyen szörnyűség megtörténhet vele.

Andrisra nem volt jellemző a drogfogyasztás Fotó: Facebook

Lapunk az áldozat környezetéből úgy tudja, hogy András családja teljesen összetört, mélyen gyászolják a fiút szerettei. A Bors megtalálta az édesanyját is, aki azonban nem szeretett volna nyilatkozni, mély gyászban van.