Pénzt és időt spórolunk a digitális fogási naplóval: február 1-től indul

Újabb kedvező változás jön a horgászok számára. Február 1-től ugyanis kiválthatóvá válik a HORGÁSZ applikációban vezethető elektronikus fogási napló (e-napló), ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy aki ezt az opciót választja, annak már elég kizárólag digitális formában rögzíteni a fogásait. Természetesen ez a módozat nem kötelező, így a pecás továbbra is maga dönti el, hogy a fogási naplók közül a hagyományos papíralapút vagy az elektronikusat választja.

Dérer István úgy számol, körülbelül 100-200 ezerpecás választja a digitális fogási naplót Fotó: Bors

Hogy működik?

– Ez egy régen várt és sokak által kért fejlesztésünk – fogalmazott a Borsnak Dérer István, a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) elnökhelyettese, az Országos Horgászszervezeti Központ (OHSZK) főigazgatója, aki arról is szót ejtett, hogyan lehet majd igényelni az elektronikus fogási naplót.

A HORGÁSZ applikáció­ban lehet majd elfogadni a feltételeket, hogy az e-naplót választja a pecás.

Ezt látja az értékesítési pont munkatársa is, és ekkor a már minden esetben elektronikus állami horgászjegy mellé az e-napló kerül kiadásra. Aki esetleg nem boldogul még az applikációval, annak természetesen szívesen segítenek az értékesítési pontok munkatársai.

Egyszerűbb a leadás

A főigazgató arról is szót ejtett, hogy az újításnak köszönhetően egyszerűsödnek a leadás feltételei is, ugyanis az e-naplóval rendelkezőknek jövőre már nem kell személyesen bemenni az eddig megszokott helyre (horgászszervezethez, horgászboltba), hogy leadják a fogási naplót, hiszen a rendszer a horgászév végén, január 31-én automatikusan összesíti és beküldi az év során rögzített fogásainkat, melyek a HORINFO szakrendszerben a horgász személyi profiljában kerülnek megőrzésre, ott továbbra is megtekinthetők maradnak.

A HORGÁSZ applikációban kell majd elfogadni a feltételeket, aki e-naplót szeretne Fotó: Bors

Ezzel nemcsak időt, hanem pénzt is spórolhatunk, hiszen így nem kell attól tartanunk, hogy lekéssük a február 28-i leadási határidőt, és ezzel együtt adott esetben a 6000 forintos pótdíj (emelt áras állami horgászjegy) sem kerül felszámolásra. Ezenkívül maga az e-napló díjmentes lesz, így nem kell kifizetni a papíralapú naplóért felszámolt 600 forintot sem

– tette hozzá Dérer István, aki kiemelte: online is ugyanúgy kell majd rögzíteni a fogásokat, ahogy azt már megszoktuk a hagyományos napló esetében, de a jövőben az e-napló alkalmazás lépésről lépésre egyre több segítséget is fog adni a helyes naplóvezetéshez.