Brutális mínuszokkal és havazással csap le ránk az időjárás

Eljött az igazi télies időjárás, még napközben sem tűnnek el a mínusz fokok.

Fagy, pára és köd, nem kímél minket az időjárás. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Csütörtökön erősen felhős, párás, az ország egyes részein még tartósan ködös is lehet az idő. A délelőtti órákban főként az ország középső részén, de később elszórtan bárhol előfordulhat kisebb hószállingózás vagy szitálás. Reggel fagyos - 3 fok körüli értékekre lehet számítani, de délután is csak 1 fokra enyhül is idő.

Pénteken marad a borult, párás, ködös idő, helyenként zúzmarás területek is kialakulhatnak. Néhány területen kis eséllyel naposabb, derült időszakok is előfordulhatnak, ezeken a helyeken enyhébb idő lesz, de a hőmérséklet továbbra is fagypont körüli marad. A nap folyamán -3 és 2 fok közötti hőmérsékletekre lehet majd számítani.

Szombaton marad a felhős, párás, ködös és zúzmarás idő. Elszórtan szitálás, de akár ónos szitálás is kialakulhat. A légmozgás gyenge marad, a délutáni hőmérséklet pedig 0 és 2 fok között alakul - írta a Köpönyeg.