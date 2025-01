„Még most sem tudom elfogadni, hogy nincs többé” – Eltemették a 15 éves, agydaganattal küzdő Melisszát

Melissza érezte, hogy nagyon beteg és tudta is. Annyit mondott, hogy ha 5 évet is él még, ő annak is örül. Mi minden napért hálát adtunk és egyben minden nap rettegtünk, hogy mikor romlik jobban az állapota Melinek és mikor veszítjük el. Félt, hogy kihullik a haja és hogy fogja bírni, de anyaként megmondtam neki, hogy amíg én nem adom fel, ő sem fogja. Együtt megyünk és csináljuk ameddig és akárhányszor szükséges