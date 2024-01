Egy éve van hátra a 14 éves Melisszának, csak a csodagyógyszer segíthet rajta

Minden szülő rémálma következett be november 20-án a kislángi Surányi családnál. Ekkor derült ki, hogy 5 gyermekükből az egyik, Melissza súlyos agydaganattal küzd. Az első tünetek júliusban jelentkeztek, ekkor panaszkodott először Melissza kettős látásra. Ezt a problémát azonban egy új szemüveg orvosolta. November elején új tünet jelentkezett, ami már komolyabb kivizsgálást igényelt: Melissza furcsán közlekedett, ügyetlenül sétált és ez csak tovább romlott. A hónap végén ki is derült a szörnyű hír: Melisszának 4. stádiumú glioblastoma multiforme daganata van, ami az egyik legagresszívebb mind közül.

Melissza (szemüvegben) még a betegsége előtt, testvéreivel Fotó: Surányiné Szaniszló Szilvia

„Azt mondta, hogy ha még öt évet élhet, ő annak is örül”

Melissza fél éve élte még az átlagos 14 éves tinilányok életét. Szüleivel és négy testvérével élt Kislángon, tele volt tervekkel, imádta az állatokat, legnagyobb vágya egy Border collie kiskutya volt. Ez az álom még mindig megvan, mára azonban kiegészült a gyógyulás vágyával. Az önzetlen, tervekkel teli kislányból pár hónap leforgása alatt súlyos agydaganatos beteg lett, akit a kór kerekesszékbe kényszerített.

Melissza érzi, hogy nagyon beteg és tudja is. Annyit mondott, hogy ha 5 évet is él még, ő annak is örül

– mesélte Melissza édesanyja, Szilvia összetörve. Nem csak Melissza viseli nehezen a történteket, de szülei is, akik miközben próbálják tartani a lelket a gyerekekben, belül összeroppannak. Míg két kisebb testvére még pici ahhoz, hogy megértsék nővérük betegségét, Meli kishúga nagyon sokat sír, fivére pedig inkább elfolytja magában fájdalmát.

– Mi minden napért hálát adunk és egyben minden nap rettegünk, hogy mikor romlik jobban az állapota Melinek és mikor veszítjük el. Melissza nagyon gyenge, 100 méter séta is megviseli és egyensúlyproblémái vannak. A biopszia óta bal arcrészén lebénult, szája és szeme ezen az oldalon nem mozog kellőképpen – részletezte az édesanya, aki lánya ápolása miatt otthagyta a munkahelyét, így jelenleg egy keresetből élnek. Melisszát a legjobban az bántja, hogy miatta szüleinek fel kellett adnunk a terveiket, édesanyjának a munkahelyét és attól fél anyagi gondjaik lesznek a betegsége miatt.

Melissza kerekesszékkel közlekedik egyensúlyproblémái miatt Fotó: Surányiné Szaniszló Szilvia

Amerikai csodagyógyszer adhatna neki plusz éveket

Melissza 6 hetes sugárkezeléseket kap az Országos Onkológiai Intézetben és kemoterápiás tablettákat is kap. A kórházi látogatások Budapestre azonban nagyon megterhelik a szülőket, ugyanis nap mint nap tömegközlekedéssel kell közel 100 kilométert utazniuk kerekesszékes lányukkal.

Melissza és az egész családja szeretné ha meggyógyulna, de ha ez nem is lehetséges szeretnénk ha hosszú évekig velünk maradna akár ebben az állapotban is. Az egész családja boldogan gondozná csak ne veszítsük őt el

– nyilatkozott Szilvia.

– Melissza el szerette volna utasítani a kezeléseket. Félt, hogy kihullik a haja és hogy fogja bírni, de anyaként megmondtam neki, hogy amíg én nem adom fel, ő sem fogja. Együtt megyünk és csináljuk ameddig és akárhányszor szükséges – tette hozzá. Az édesanyától megtudtuk, hogy Amerikában van egy gyógyszer, ami több évet adhat Melinek. Ezt próbálja most beszerezni a család számára a Semmelweis 2. számú gyermekklinika. Ha azonban ez nem sikerül, akkor a családnak kell kifizetnie a közel 40 millió forintos kezelést.

Külön szobára és akadálymentesítésre lenne szüksége Melisszának

A Surányi család még 2022-ben állt neki házuk bővítésének a veranda beépítésével és bővítésével. A cél az volt, hogy több szoba legyen az 5 gyermekes család házában, Melisszának pedig legyen egy sajátja, ahol pihenhet. De szükség lenne a penészedő vályogfalak javítására és a szinteltérések korrigálására is, hogy a ház akadálymentes legyen Melissza kerekesszéke miatt. Ennek költsége maximum 10 millió forint lenne. A családnak Kislángon és Mátyásdombon is rendeznek sütivásárt, de jótékonysági bálokat is szerveznek értük.

– Sajnos, ami összeg decemberben összegyűlt az el is ment az utazásokra, gyógyszerekre, élelemre és persze a számlákra. Eddig is magunkat háttérbe helyezve azon voltunk, hogy az 5 gyerek boldog legyen és ők ne szenvedjenek hiányt semmiben. De most, hogy egy keresetből élünk, Melisszát ápoljuk és a házfelújítás is félbe maradt, minden segítségért hálásak lennénk – részletezte az édesanya, aki nagyon örül az értük alakuló összefogásnak és mélyen hisz benne, hogy az amerikai gyógyszert megkapva Meli még évekig velük maradhat.