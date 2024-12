A SWEET.TV forradalmasítja a streaming premiereket

Disney, Paramount, Sony és más nagy filmstúdiók filmpremierjeihez férhetünk majd hozzá mostantól a Samsung Smart TV-k távirányítójával, amelyekre külön SWEET.TV gomb került. A streamingszolgáltatás ezáltal most még könnyebben elérhetővé vált a felhasználók számára.

SWEET.TV szolgáltatás: külön gomb került a Samsung Smart TV-k távirányítóira (Fotó: SWEET.TV)

Egyetlen kattintással férhetünk hozzá a hatalmas műsortárhoz

Nemrég egy külön SWEET.TV-gomb került az új Samsung TV-k távirányítóira, ami jelentős előrelépést jelent a felhasználói kényelem szempontjából: egyetlen kattintással elérhetik ugyanis a szolgáltatás főmenüjét, ahol több mint 130 TV-csatornából és több mint ezer filmből lehet választani. Az új SWEET.TV-gombbal ellátott Smart TV-modellek már megvásárolhatóak Magyarországon, de a régebbi modellek felhasználóinak sem kell búslakodniuk, ők is élvezhetik a szolgáltatás minden előnyét, mivel az alkalmazás tökéletesen működik a korábbi években gyártott Smart TV-ken is.

Számos Samsung és LG Smart TV-modellen már eleve telepítve van az alkalmazás, így nem szükséges külön letölteni azt. A szolgáltatás előnyeit már több százezer család élvezi, hiszen a A SWEET.TV-t a felhasználó kényelmét szem előtt tartva tervezték meg. Más felhasználók a Smart TV-jük alkalmazásboltjában találják meg és regisztrálhatnak.

Minden szempontból felhasználóbarát

Egyetlen SWEET.TV-fiókhoz négy készülék és három cím is kapcsolható, ami a családosoknak kimondottan kecsegtető ajánlat. Egyetlen előfizetéssel például használható a fiók az otthoni tévén, mobiltelefonon, valamint a szülők címén és a nyaralóban is. Az előfizetés költsége megosztható a családdal, de akár meg is lehet vele ajándékozni a családtagokat. Az új belépőknek egy hétnapos, ingyenes próbaidőszakot és egy tizennégy napos pénzvisszafizetési garanciát kínálnak.

Az alkalmazás kezelőfelületét úgy alakították ki, hogy minden korosztály számára praktikus legyen. Egyszerű navigációval könnyedén megtalálható a kívánt tartalom, illetve elérhető rajta egy időeltolásos funkció is, amellyel meg lehet állítani és vissza is lehet tekerni a tévéműsorok élő adásait; sőt, a tartalomarchívummal akár hét nappal később is visszanézhetők és letölthetők az adások. Az alkalmazásban lehetőség van filmek vagy tévécsatornák kedvencekhez való hozzáadására, és a kedvelt tartalmak családon belüli megosztására is. További előny, hogy a szolgáltatás gyenge, 3 Mbps sebességű vagy még lassabb internetkapcsolat esetén is stabilan működik.