Lisztes Nárcisz élete ajándék, mert az SMA-val küzdő fiatal lánynak születésekor orvosai 2 évet sem jósoltak, ám ő mára fiatal felnőtté cseperedett és egy oroszlán erejével küzd nap mint nap. Mivel Nárcisz betegségére, a gerinc eredetű izomsorvadásra születésekor még nem létezett gyógymód, a fiatal lány úgy éli mindennapjait, hogy tudja, élete bármikor véget érhet. Az álmaiért harcoló halálos beteg lány azonban 3 hónappal ezelőtt rossz híreket kapott, mely miatt súlyos döntést kellett hoznia.

Nárcisznak súlyos döntést kellett meghoznia SMA-betegsége kapcsán/ Fotó: Bors

SMA Nárcisz nem adja fel

A halálos beteg Lisztes Nárciszt súlyos döntés elé állították orvosai, ugyanis legutóbbi eredményei rosszabbak voltak a vártnál. Nárcisz már 8 évvel ezelőtt is tudta, hogy létezik egy életét meghosszabbítani képes műtét, amit eredményei miatt orvosai fel is ajánlottak neki, ám a kockázatokra is felhívták a fiatal lány figyelmét. Nárcisz 3 hónap gondolkodási időt kapott, hogy meghozza élete legnehezebb döntését.

Arról kellett döntenem, hogy vállalom a nagyon kockázatos műtétet, aminek a végén örökre lélegeztető gépre kerülhetek, vagy akár bele is halhatok, vagy nem vállalom a műtétet, és szépen lassan végleg feladja a szervezetem a harcot

– emlékezik vissza Nárcisz az orvosok drámai szavaira, ugyanis a betegség minden egyes létfenntartásért felelős szervét veszélyezteti.

Nagyon nehéz 3 hónap van mögöttem, de hiszem, hogy jól döntöttem

– kezd bele a döntése ismertetésébe Nárcisz, aki továbbra sem hajlandó beletörődni sorsába, hiszen komoly céljai vannak még az életben.

Nárcisznak fontos családja támogatása / Fotó: Bors

Soha nem szerettem beállni a sorba. Míg mások beletörődnek a sorsukba, én nem tudok. Nekem vannak céljaim! És nekem nem ér annyit ez a műtét! Nem vállaltam be! Inkább hiszek abban, hogy lesz még időm és jön majd egy olyan terápia, ami kevésbé kockázatos és segíthet rajtam

– magyarázza Nárcisz, aki elárulta, nagyon kicsi lett volna rá az esély, hogy a műtét jól sikerül, így bár nehéz volt számára kimondani, hogy nem él az életét meghosszabbítani képes műtét lehetőségével, bízik benne, hogy okkal történt minden úgy, ahogy.

Tudom, hogy már nem lehet megállítani ezt a betegséget, és meggyógyítani se tudnak. Most már csak futunk az idővel. Húzzuk az időt, amíg csak lehet

– zárja Nárcisz, aki nagyon szerencsésnek érzi magát, hiszen minden egyes döntés során ott áll mellette családja támogató szeretete még akkor is, ha az életét befolyásoló nagy döntéseket kizárólag neki kell meghozni.