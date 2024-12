Senki nem ül a 14 évesen elhunyt Anna helyére a családi asztalnál. A kislány szeptember 29-én, vasárnap hajnalban kilopódzott a házból és a vasúthoz sietett Sárosdon, hogy a vonat elé lépjen: öngyilkos lett. A járművezetőnek esélye sem volt a tragédia megakadályozására. A tinédzser életét vesztette. Zsuzsanna talán élete legfájdalmasabb karácsonyát élte át szeretteivel. A gyászoló édesanya kifejtette: talán a szenteste volt a legnehezebb.

A fekete gömbök még Anna kívánsága voltak, mielőtt öngyilkos lett Fotó: Olvasói

- Igazi fenyőt sem állítottunk, inkább egy alternatív karácsonyfát készítettünk. Fekete díszgömböket tettünk rá, és azokat a díszeket, melyeket még az ő kívánságára vettünk meg tavaly. Ezzel is rá emlékeztünk, ahogy a gyertyagyújtással is, amit egyébként a halála óta rendszeresen megteszünk

– mondta a családanya.

- Annak idején ilyenkor mindig társasjátékoztunk, kártyáztunk. Szinte egész nap. Most egy hatalmas sziklát kell lebontanunk és és mindent újra kell építenünk. Az egész életünket. Erőm nagyon nincs. A még élő két gyermekem és a párom tartják bennem a lelket – árulta el Zsuzsanna, majd elhunyt gyermekéről is mesélt.

Anna nagyon szeretett ünnepelni, bulizni Fotó: Olvasói

-Anna szeretett ünnepelni, bulizni nem nagyon szokott. A közös programokat kedvelte, a közös játékot, a szalonnasütést. Néha karaokéztunk, olyankor mindig el kellett énekelni a Rómeó és Júlia musical betétdalait, azokon kívül a rockzenét és a 80-as 90-es évek slágereit is szívesen dalolta, szinte mindenre rá tudott venni minket. Meggyőző tudott lenni

– sorolta a közös élményeket az édesanya, aki szerint gyermeke életvidám volt, ezért sem érti a család a kislány tettét.

Zsuzsanna azt is elárulta, mi lett Anna tárgyainak a sorsa.

- Néhány dolgát megtartottuk emlékbe a többit, a ruháit, a könyveit, a játékait felajánlottuk rászoruló családoknak. Abban biztosak voltunk, hogy Anna is azt szerette volna. Ő is szeretett segíteni a társinak, ha tudott – fejezte be az édesanya.