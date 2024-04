Előre nem látott szuperrobbanás történt a Napban - ma érkezik a Földre a hulláma

Egy évvel ezelőtt írtunk arról, hogy hatalmas napkitörés ragyogta be az eget. Ez a kitörés látványos volt, esztétikailag természetesen sokaknak okozott örömöt, ugyanakkor arra hívták fel akkor az emberek figyelmét, hogy ennek hatása akár káros is lehet. Akkor nem történt semmi komolyabb baj, ugyanakkor már akkor megkongatták a tudósok a vészharangokat, és jelezték, hogy újabb, nagyobb naprobbanások történhetnek. Most is megtörtént egy ilyen, ráadaásul hatalmas volt, és a csillagászok sem látták előre.

Ma érhetik ide a hulláma a napkitörésnek

Ha egy ilyen nagyságú napkitörés a Nap felénk forduló részéről indulna ki, lehet, hogy esztétikai oldalról egy kicsit még örülnénk is neki, mert a következménye nagyon látványos lenne. Egy ingyenes tűzijátékot kapnánk

– mondta akkor a csillagász.

Különösen ritka, szuperkitörés történt a Napban, amelyet először a NASA szúrt ki. Észrevették, hogy négy különböző helyen történt nagyobb robbanás, amelyek azonban egymással láncreakcióban állnak. A NASA űrteleszkópja április 23-án kapta lencsevégre a hihetetlen nagyságú kitörést, a tudósok pedig azonnal számolgatásba kezdtek. Vizsgálataik szerint a robbanások egymástól mintegy 161 ezer kilométerre történtek, ugyanakkor ezek robbanáspárok voltak, egymás reakciórobbanásai.

A tudósok azt is kiemelték, hogy éppen a Nap Föld felé néző féltekén történt a robbanás, ezért az elektromágneses sugár elindult bolygónk légköre felé. Még nem derült ki pontosan, hogy milyen hatással lesz ez a napkitörés a Földre, azt azonban kiszámolták, hogy a sugarai április 26. és 27. között érkeznek meg, azaz ma tapasztalhatjuk meg a következményeit - írja a The Sun.