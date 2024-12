Már letelepedtek az idegenek? Rejtélyes, forgó objektum tűnt fel a város felett - Videó!

Egy online terjedő videó felveti a kérdést: van még élet az univerzumban, és vajon az idegenek Texasba is ellátogattak? Bár nem ez az első alkalom, hogy furcsa repülő tárgyat észleltek San Antonio egén, ez a felvétel minden eddiginél élesebb...

Egy TikTok-felhasználó osztotta meg a videót egy rejtélyes, forgó tárgyról, amely a belváros felett lebegett. Bár a videón fémszerűnek tűnik az objektum, a feltöltő, Justin Delgado szerint a tárgy szinte beleolvadt az ég legsötétebb részébe.

Amikor a videó elterjedt Redditen is, több kommentelő megjegyezte, hogy az utóbbi időben egyre gyakrabban látnak rejtélyes tárgyakat feltűnni. Néhányan arról számoltak be, hogy Új-Mexikóban, Arizonában és szerte a világon is egyre több jelentés érkezik, míg mások Texasban is gyanús aktivitást figyeltek meg.

Egy másik kommentelő, aki San Antonio környéki vidéki területen él, arról számolt be, hogy egy éjszaka egy műholdnak tűnő tárgyat látott, amely lassan eltűnt az égbolton. Ugyanez a felhasználó azt állítja, hogy egy alkalommal két rejtélyes fénycsóvát is látott, amelyek nem helikopterek vagy repülőgépek voltak, hanem lebegtek az Alamo City felett.

Mások viccelődni kezdtek az idegenek látogatásáról szóló találgatásokon. Bármi is legyen az igazság, a december 1-jén San Antonio felett lebegő rejtélyes, forgó tárgyról készült videó alaposan felkavarta a város közösségi oldalait - írja a mysanantonio.com.