Azt hitték, csak székrekedése van: napokkal később meghalt a tündéri kétéves kisfiú

Kevés annál szörnyűbb dolog van, mintha egy édesanyának a saját gyermekét kell eltemetnie, pláne, ha a gyerkőc még alig élhetett, alig tapasztalhatott meg a világ szépségéből valamennyit. Kiváltképp fájdalmas, ha mindezt a tudatában kell feldolgozni a veszteséget, hogy a tragédia talán elkerülhető lett volna. Pontosan ezt éli át jelenleg az az édesanya is, akinek kétéves kisfiát ugyan megvizsgálták a dokik, de megnyugtatták az aggódó szülőket, hogy csak székrekedés okozza a tüneteket. Sajnos azonban sokkal súlyosabb volt a helyzet, a csöppség pedig négy nappal később elhunyt.

A brit Hudson Cole Perrins idén június 27-én vesztette életét. Szülei négy nappal korábban vitték kórházba, ahonnan különösebb vizsgálatok nélkül hazaküldték, mondván: csak szorulása van. Tették mindezt úgy, hogy ismerték a gyermek kórtörténetét, és tudták, hogy szív-, vese- és húgyúti problémái is vannak születése óta. A kis Hudson másnap epilepsziás rohamot kapott. Kórházba szállították, ahol végül életét vesztette. Mint később kiderült: amit székrekedésnek hittek, az egy húgyúti fertőzés volt, ami szepszissé fajult, és megtámadta a gyerkőc veséjét, majd az agyát is. Hudson halálának pontos körülményeit jelenleg is vizsgálják a hatóságok, hogy megállapítsák, hibázott-e valaki, és vajon elkerülhető lett volna a gyermek halála. Édesanyja szerint igen.