Borult, csapadékos időjárás lesz ma, de a jövő hét eleje sem tartogat sok jót

Borongós, csapadékos időjárás és még a szél is feltámadhat néhol.

Továbbra sem lehet még télies időjárásra számítani. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Vasárnap párás, felhős és foltokban ködös időre lehet számítani. A délnyugati tájakon eső és szitálás is előfordulhat, a keleti szél többfelé is feltámadhat. Napközben 1 és 7 fok közötti hőmérsékletekre lehet számítani.

Hétfőn továbbra is marad a borult, párás idő, délután több helyen is lehet majd esőre számítani, a hegyekben pedig havas eső is előfordulhat. Az északias szél több helyen is megélénkülhet, 3 és 10 fok közötti hőmérsékletekre lehet majd számítani.

Kedden délelőtt marad a borongós idő, gyengülő csapadékkal. Délutánra megszűnik a szitálás, de a levegő párás marad, reggel 0, délután 5 fok körüli hőmérsékletre lehet számítani - írja a Köpönyeg.