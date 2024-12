„Nem vették fel a telefont, ebből tudták, hogy mind meghaltak”: megdöbbentő részletek derültek ki a kecskeméti családirtásról

Azt mondta, hogy ő Éva barátnője és nem éri elő őket, hiába hívogat bárkit. Attól félt, hogy nagyon nagy baj van, hogy meghaltak. Tényleg nagyon ideges volt. Mondta, hogy ő nem mer bemenni, menjek én, de mondtam neki, hogy biztos be nem megyek Pistáék telkére, így kértem, hívja inkább a rendőröket. Így is tett, mire visszaértem a dolgomról, már itt helyszíneltek. Egyébként pár hónappal ezelőtt innen vezették el a Tamást. Gondolom ez sem véletlen, állítólag agresszív volt. Most pedig sikerült megölnie a szüleit, meg magát is…