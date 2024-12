Most jött: kis barátját próbálta kimenteni a tóból, a 11 éves kislány is belefulladt

Rettenetes hírek érkeztek. A Washington Park Lake-nél két gyerek játszott. A jeges víz közelében nem veszélytelen szórakozni, és sajnos most tragédiába is torkollott a játék. Először egy 12 éves fiú esett bele a vízbe. Rajta egy 11 éves kislány próbált segíteni, megkísérelte kihúzni a jeges vízből, de nem sikerült, és ő is beleesett. A tűzoltók kiemelték a kislányt, és azonnal kórházba szállították, sajnos azonban már késő volt: belehalt a sérüléseibe. Eközben a búvárcsapatok megtalálták a kisfiú holttestét is - írja a Mirror.