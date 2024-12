Gulyás Gergely arról beszélt, hogy a kormányfő tájékoztatott a tűzszünet és a béketárgyalások esélyeiről.

Gulyás Gergely: Reális a béke esélye! Fotó: Bruzák Noémi

Fél éven senki nem akart a békéről hallani Európában, míg ma már mindenki a békéről beszél

- fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ehhez nem lett volna elegendő az uniós elnökség, de kellett az amerikai választók bölcs döntése is. Orbán Viktor a béke érdekében folytat tárgyalásokat a nagyhatalmi vezetőkkel, egyeztetett Ferenc pápával, Trumppal és Putyinnal

A béke esélye az új amerikai adminisztráció alapján reális. A tűzszünet megkötése után lehetnek csak béketárgyalások

- tette hozzá.

A kormány célja, hogy ne teljen el több karácsony a fegyverek árnyékában!

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy veszélyes helyzetet okozott a Magyar Péter és a Magyar Hang által terjesztett álhír, ami tudatos akció része is lehetett. A nemzetbiztonsági vizsgálat ki fogja deríteni, hogy az álhírterjesztők is részesei ennek az akciónak vagy csak hasznos idióták.

A vizsgálat eredményéről az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságát tájékoztatja a kabinet.

Jövő héten pénteken az Országgyűlés elfogadhatja a 2025-ös új gazdaságpolitikáról szóló költségvetést

A Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy idén 10 százalék körüli reálbér-emelkedés várható idén, és bízik benne, hogy jövőre is hasonló eredmények lesznek.

Továbbra is a munkaerőhiány a jellemző a munkaerőpiacon

- tette hozzá. Biztosítja a kormány a rezsicsökkentés megvédéséhez szükséges forrásokat, és az illegális migráció ellen is fellépnek.

Minden komoly terület többletforrásokkal gazdálkodhat 2025-ben.

Az egészségügyben több mint 3700 milliárd forint áll rendelkezésre jövőre.

Több mint 21 százalékos tanári béremelés lesz jövőre, és 2027-re eléri a tanári átlagbér az egymillió forintot.

A kormány döntött arról is, hogy a Babaváró hitel korhatárát 35 évre emelték. Gulyás Gergely közölte, hogy a családos szervezetek megkeresésére döntötték így.