Ghánai király tanul Nyíregyházán! Így telik az uralkodó egy teljes napja - Videó

Mindenki számára ismerős lehet a kultikus Amerikába jöttem című film, amelyben Eddie Murphy egy afrikai trónörökös szerepébe bújik. Akeem, Zamunda hercege elszökik otthonról, hogy megtapasztalja milyen is igazán szabadnak lenni és azt tenni, amit csak szeretne. Ugyanez történik most Nyíregyházán is Mark Kyeremeh-vel. A ghánai király valójában egy törzsfőnök, hiszen az országa köztársaság. Mark a fiával együtt érkezett Magyarországra, hogy új tapasztalatokat szerezzen.

A ghánai király a nyíregyházi egyetemi folyosókon... Fotó: Ripost

A Ripost kollégái azonnal útra keltek, hogy meglátogassák a királyt és kiderítsék, miért pont Nyíregyházát választotta. Mark Kyeremeh királyi ünnepi ruházatban, szolgáival várta őket és minden kérdésükre szívesen válaszolt.



Most Magyarországon szeretnék szabad lenni. Nem szeretném, hogy az emberek kövessenek engem. Sőt, azt sem szeretném, hogy az emberek tudják, hogy én vagyok a ghanai király. Amikor megtudják, akkor elbizonytalanodnak és nem mernek odamenni hozzád. Ha odamész beszélgetni hozzájuk, távolságtartóak. Szóval emiatt alapesetben eltitkolom a rangomat

- kezdte el a portálnak Mark.

Riporterünk a ghánai királlyal és kíséretével Fotó: Ripost

Ghánai király az egyetem folyosóin...

Eleinte az iskolában sem tudták, hogy egy igazi afrikai királyi sarjjal van dolguk.

A köszöntő napon vált számunkra is egyértelművé, hogy itt bizony egy kicsit különlegesebb hallgatóval van dolgunk

- mesélte Dr. Kovács Zoltán PhD.

Az egyetem nemzetközi kapcsolatokért és innovációkért felelős elnökhelyettese elmondta, hogy onnan jöttek rá, hogy Mark nem egy átlagos diák, hogy mindegy, hogy bent vagy kint voltak, egy segítője folyamatosan egy esernyőt tartott a feje fölött és ezzel kísérgette.

A fiával, a kísérővel - és persze az esernyővel...Fotó: Ripost

Hivatalosan ő az első király, akit a Nyíregyházi Egyetem képez és reméljük nem az utolsó

- tette hozzá.

A király elárulta, hogy ő kérte a fiát, hogy tartson vele Nyíregyházára.

Arra biztattam a fiamat, hogy tartson velem. Beismerem, kicsit önös okból, mert így legalább úgy érzem majd magam, mint otthon. Szóval velem jött és a gépészmérnöki alapszakon tanul én pedig a szociálpedagógiai mesterképzést választottam

- mondta.

Mark nagyon örült a látogatásnak és minden kérdésre szívesen válaszolt. A ripost munkatársainak még a magyar nyelvtudását is megcsillogtatta. A sztereotípiákat is sikerült lebontania: Mark elmondta, hogy már régóta békében élnek egymással a törzsek Ghánában és nincsenek különösebb járványok sem. Ugyanazok a betegségek jellemzőek, mint Európában. Az időjárásban azonban már sokkal több különbség akad. A király nagyon nehezen viseli az itteni telet.