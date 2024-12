Fekete gyásznap ez Magyarországnak: elhunyt Szalai Györgyi, az ország érdemes művésze

Az 1970-es évek második felében egyre több alkotó készített dokumentum-játékfilmet, a külföldi kritikusok "Budapesti Iskoláról" beszéltek. Dárday és Szalai 1977-ben készítették el a Filmregény – Három nővér című alkotásukat, mely újabb filmkritikusi nagydíjat és egy operatőri díjat is nyert. Szalai Györgyi ekkoriban más alkotók filmjeiben is vállalt konzultánsi, társrendezői vagy forgatókönyvírói szerepet. Tevékenysége elismeréseként 1980-ban a Dialóg Stúdióban lehetősége nyílt egy önálló játékfilm megrendezésére. A Dédelgetett kedvenceink című filmet 1981-ben mutatták be, a forgatókönyvet Dárday István írta. Szalai Györgyi egyike volt az 1981 és 1985 között működött MAFILM Társulás Stúdió alapítóinak, olyanok oldalán, mint Tarr Béla, Mihályfy László, Gyöngyössy Imre, Vitézy László, Erdőss Pál, Gyarmathy Lívia, Zolnay Pál, Xantus János és Kabay Barna.

Ekkoriban készültek többek között a Harcmodor (1980), az Átváltozás (1984) és A dokumentátor (1988) című alkotásaik. A rendszerváltozás után többekkel egy új típusú vállalkozásba kezdtek a filmkészítés mellett. Az addig Kinizsi néven működő mozit 1989. február 23-án Mozgókép Innovációs Társulás (M.I.T.) Videó- és Moziklub néven nyitották meg, a Recsk 1950–1953 című alkotás bemutatásával. 1991-ben az intézmény felvette a Blue Box nevet, melyet Szalai Györgyi vezetett egészen 1999-ig. A hely komplex kulturális fórumként működött, koncerteknek, kiállításoknak, beszélgetéseknek adott otthont. A tájékoztatásban emlékeztettek, hogy a kilencvenes években Dárday és Szalai két játékfilmet készített: Nyugattól keletre, avagy a média diszkrét bája címen egy filmszatírát 1993-ban, majd a Tükröződések című 1998-as drámát. A kétezres évektől dokumentumfilmes tevékenységükben egyre többször foglalkoztak környezetvédelmi témákkal, valamint a nemzeti identitás és a nemzeti kultúra kérdéseivel. Az évtized jelentős közös alkotása volt Az emigráns - Minden másképp van 2006-ban, ami Márai Sándor utolsó éveit mutatja be - emelték ki a közleményben.