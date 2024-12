Csodababa: "18 év alatt 23-szor vetéltem el, aztán újra teherbe estem..."

Kevés szörnyűbb dolog van annál, mint amikor egy pár gyermeket szeretne, de újra és újra vetéléssel adja tudtukra a sors: még nincs itt az ideje, hogy szülőkké váljanak. Így járt az az édesanya is, aki fia születése után 18 évet várt és 23 vetélésen esett túl, mire magához ölelhette kislányát, akire oly régóta vágyott. Az írországi Corkban élő, most 36 éves Georgina 2004-ben még tiniként ismerte meg párját, Kent egy szilveszteri bulin. Az újévben több üzenetet váltottak, majd rájöttek: őket egymáshoz teremtette a sors. Nem sokkal később egy pár lettek, majd össze is házasodtak. Amikor közös fiuk, Leon megszületett, még szinte ők maguk is gyerekek voltak. Valamivel később mégis döntöttek úgy: már vannak olyan érettek, hogy vállaljanak egy második csöppséget. Ekkor kezdődtek a közel 18 éven át tartó megpróbáltatások.

Georgina rendkívül könnyen esett teherbe Leonnal – mesélte el a The Sun oldalának –, és a terhessége alatt sem volt semmiféle komplikáció, így azt hitte, hasonlóan egyszerű lesz most is. Azonban nem sokkal a teherbe esése után vérezni kezdett. Kórházba ment, ahol kiderült: sajnos elvetélt. Férjével úgy döntöttek, nem adják fel. Újra próbálkoztak, a nő újra teherbe esett – majd újra elvetélt. Aztán jött a harmadik, a negyedik, a tizedik, és így tovább.

A magzatok elvesztése az idő múltával sem lett lelkileg kevésbé megterhelő, sőt... Hiába próbáltak ki az orvosok minden kezelést, valahogy semmi sem használt. Aztán jött 2020., és Georgina újra teherbe esett. Ezúttal azonban méhen kívüli terhesség alakult ki nála. Nem csak meg kellett szakítani a terhességet, de az orvosok azt mondták, ezt követően már annak is kicsi lesz az esélye, hogy valaha is teherbe essen, nem hogy gyermeke szülessen. Mégis megtörtént. 2022 szeptemberében a terhességi teszt ismét pozitív lett.

Minden egyes nap vártam, hogy megjöjjön a vérzés, és a szervezeten jelezze, hogy ezt a babát is elveszítettem. De a napok csak jöttek és mentek

– idézte fel Georgina, hozzátéve: a terhessége 23. hete körül merte megengedni magának, hogy reménykedjen és örüljön, ekkor ugyanis úgy érezte, most talán minden másképp alakul. A nyugalma azonban csak pár hétig tartott, a 30. héten ugyanis átvette az uralmat a rettegés.

Annyira közel voltunk, hogy nem tudtam volna elviselni, ha őt is elveszítjük.

Szerencsére nem tették. Georgina és Ken kislánya, Rylee, akire 18 évet vártak, végül tavaly májusban jött világra, teljesen egészségesen. Georgina egyébként valamiért úgy érzi, talán a Covid-oltás segített: ugyanis azt követően változott meg minden, hogy a pandémiát okozó vírust megelőző vakcinát megkapta. Persze ezt az orvosok nem tudták megerősíteni. Talán nem is kell. A párnak egy a lényeg: végre karjukban tarthatják kislányukat, második gyermeküket, akire közel két évtizedig vártak.