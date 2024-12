A Tisza Párt nőverő aktivistája, a bukott valóságshow-sztár bokszmeccsre hívta ki Menczer Tamást

Az illető neve pedig sokaknak ismerős lehet, ugyanis az egykori valóságshow-sztár, VV Tommyboy a Fidesz kommunikációs igazgatójának a kihívója. Abban pedig biztosak lehetünk, hogy VV Tommyboy, polgári nevén Könyves Tamás otthon van az agresszióban, ugyanis egy újabb nőverőről van szó, kiderült ugyanis, hogy tíz évvel ezelőtt bántalmazta a volt feleségét, hasonlóan ahhoz, ahogyan Magyar Péter abuzálta exnejét, Varga Juditot.

Fotó: Máté Krisztián

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter kedden, a régi baloldali hagyományokat követve, a verbális agresszió mellett fizikai erőszakot is alkalmazott egy pécsi gyermekotthon előtt Menczer Tamással, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatójával szemben. A heves szóváltás közben a Tisza Párt elnöke agresszív stílusban felszólította a kommunikációs igazgatót, hogy „takarodjon” a helyszínről, de nem állt meg a szavaknál, arrébb is lökte Menczer Tamást. Az eseményt követően szerdán a fideszes politikus részletesen elmagyarázta a nyilvánosság előtt, hogy miért is állt ki Magyar Péterrel szemben ilyen határozottan - emlékeztet írásában a Magyar Nemzet.

Magyar Péter azt kapta, amit megérdemelt. A kormánypártok és az ellenzék harcában az ellenzék támadja a kormányt, mert hatalomra akar kerülni, tehát az ellenzék választja a fegyvernemet. Az ellenzék pedig azt választotta, hogy van egy buldózerük, aki átmegy mindenkin, letol mindent és mindenkit, és azt gondolták, hogy mi ezt nem tudjuk. De tudjuk. És a mi buldózerünk erősebb. Most abban a problémában vannak, hogy látják, hogy vesztettek

– fejtette ki korábban Menczer.

A Magyar Nemzet szerint nem kellett sokat várni Magyarék reakciójára, szerdán egy fekete öves celeb sietett a pártvezér segítségére. Könyves Tamás, aki VV Tommyboy néven a ValóVilág harmadik szériájában tűnt fel, bokszmeccsre hívta ki Menczer Tamást. A Nap Híre portál vette észre a Fidesz kommunikációs igazgatójának egyik bejegyzése alatt az egykori valóságshow-sztár kommentjét.

Férfival akartál találkozni, ám legyen! Kihívlak hivatalosan, sportszerű Sztárbox mérkőzésre!

– idézte a portál VV Tommyboyt, aki megerősítette a közösségi médiában írtakat.

A Tisza szemléletével tudok azonosulni, és én is jelentkeztem rendszerváltó vezetőnek hozzájuk

– árulta el a lap kérdésére a politikus.