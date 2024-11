Döbbenet: tűzoltás közben lakókocsiban fekvő holttestre bukkantak Rákoscsabán

Tűzoltók szirénázására figyeltek fel csütörtök (november 21.) délután a XVII. kerületben. A több egységgel kivonuló tűzoltók, majd a mentők és a rendőrség ugyanis éppen a rákoscsabai Debercsényi utcába sietett, ahol az egyik épület kapott lángra.

A lángoló ház mellett álló lakóautóban egy holttestet találtak. A rendőrség elárulta: a tűzeset és a haláleset között nincs összefüggés / Fotó: Bors

Tűzből mentették ki a férfit

Információink szerint a tűz a ház egyik szobájában keletkezett, de a lángok pillanatokon belül tovább terjedtek a többi helyiségre is, nemsokára pedig már az egész épület lángokban állt. Úgy tudjuk, hogy a rémisztő esetre többen is felfigyeltek a környéken, a lobogó tűz és a füst ugyanis több utcával arrébb is látszott. A tüzet több vízsugárral kellett oltani.

Tűz ütött ki egy budapesti, tizenhetedik kerületi családi házban. A Debercsény utcai épület helyiségei teljes terjedelmükben égnek, a lángok a háztetőre is átterjedtek. A fővárosi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltják a tüzet, az épületből egy gázpalackot is kivittek, amelyet visszahűtenek. A helyszínre mentőt is riasztottak

– közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság csütörtök délután.

A Bors úgy értesült, hogy a házban egy férfi is bent volt, akit végül a tűzoltók hoztak ki az épületből, információink szerint már súlyos állapotban. A mentősök a helyszíni stabilizálás és hosszú harc után életveszélyes állapotban ugyan, de végül kórházba szállították a sérültet.

Holttestet találtak a lakókocsiban

Azonban lapunk megtudta, hogy az oltási munkálatok közben egyéb sokkoló felfedezést is tettek.

Ugyanis - vélhetően a tűz terjedése miatt - egy, a ház közelében álló lakókocsit is átfésültek, bár a tűz arra nem terjedt át. Viszont a lakóautóban egy holttestet találtak.

Egyelőre nem tudni, hogy a lakókocsiban fekvő férfi hogyan vesztette életét, de információink szerint halála és a tűz között nem volt összefüggés. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, akik elmondták, hogy a két eset között valóban nincs összefüggés, rendőrségi eljárás pedig sem a haláleset, sem a tűz ügyében nem indult, ugyanis az elsődleges szakvélemények szerint egyik esetben sem merült fel bűncselekmény gyanúja.