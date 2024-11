Pénteken sem bújik elő hosszabb időre a nap, marad az erősen felhős égbolt, előfordulhatnak záporok. A nap második felében akár hózápor is várható, bár erre inkább a hegyekben van esély. Az északnyugati szél a Dunántúlon és a középső országrészben erős lesz, záporok környetetében viharossá is fordulhat. Éppen ezért a legmagasabb nappali hőmérséklet is visszaesik, csupán 3-9 fok várható.