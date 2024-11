Azok után, hogy csütörtökön rendezték az európai politikai közösség csúcstalálkozóját Budapesten, pénteken az Európai Tanács informális csúcstalálkozóját tartják a Puskás Arénában. Napirendre kerül Magyarország július elseje óta tartó uniós elnökségének keretében az egyik legfontosabbnak tekintett, és érdemi jogkövetkezményekkel járó diplomáciai aktusának remélt Budapest-nyilatkozat, amelyben Orbán Viktor magyar miniszterelnök javaslatára az Európai Unió versenyképességének megerősítését tűzik ki célul az állam- és kormányfők - írtuk cikkünkben. Az Európai Tanács csúcstalálkozójának tanulságairól és tapasztalatairól számolt be Orbán Viktor péntek délután a sajtótájékoztatón. Vele volt Ursula von der Leyen és Charles Michel is.

Orbán Viktor bízik abban, hogy 2025 a béke éve lesz

A sajtótájékoztatón először Charles Michel kezdett beszélni, aki elmondta, hogy sok fontos témáról esett szó az informális csúcstalálkozón: így például az amerikai elnökválasztás eredményeiről, Európa jövőjéről, a védelemről, a klímavédelemről. Azt is kifejezte ugyanakkor, hogy Ukrajna támogatása egyben az európai értékek védelmét is jelenti. Elítélte ugyanakkor, hogy Amszterdamban izraeli állampolgárokra támadtak, és hangsúlyozta, hogy nincs helye az antiszemitizmusnak Európában. Transzatlanti kapcsolatokra van szükség, valamint párbeszédre Ukrajna és a Közel-Kelettel kapcsolatban is. Mindenek előtt azonban egységre és bizalomra van szükség az előrehaladáshoz.

Ursula von der Leyen is megszólalt

Ursula von der Leyen azzal kezdte, hogy mélységesen elítéli az amszterdami merényletet: mindent meg fognak tenni, hogy kiszorítsák az antiszemitizmust Európából. Ő is beszélt az amerikai választás eredményeiről: a kezdetektől együtt kell dolgozni az új adminisztrációval, hogy a kereskedelem zavartalan legyen.

Ursula von der Leyen tegnap gratulált Donald Trumpnak, szóba került köztük Ukrajna is.

Ursula von der Leyen arról is beszélt, hogy milyen erősségei vannak Európának, de a hiányosságokról is szó esett: az innovációs szakadékot be kell zárni. Az innovatív vállalkozókat szeretnék segíteni. A második fókusz a klímasemlegesség: 2050-re kiemelkedő eredményeket szeretne elérni az EU. Le kell küzdeni az energiaárak növekedését, meg kell oldani ezt a válságot. A megújuló energiákkal kapcsolatban fontos lesz a tárolhatóság kérdése.