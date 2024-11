Olyasvalami alakult meg, ami eddig elképzelhetetlen volt Európában. Vlagyimir Putyin hozott nehéz időket kontinensünkre, de ő is ébresztette fel a politikusokat. De Brüsszel politikája is bátorította a patrióta politikusokat az összefogásra. Ez a fórum erre specializálódott: itt sokkal szabadabban lehet beszélgetni. Itt Magyarországon még a veszélyes témákról is szabadon lehet beszélni. Együttműködésre bíztat tehát az albán államfő: egy állandó struktúrára van szükség, ami egy jó stratégia kidolgozásának ad keretet.

A 700 milliós Európában különféle álláspontok és gondolkodásmódok vannak, de jobban kell képviselni a különféle álláspontokat.

Albánia elárulta, hogy azt reméli, 10 éven belül csatlakozhatnak az EU-hoz.