Szomorú hírek érkeztek a brit Halifax városából. Egy itt élő család legkisebb tagja ugyanis egy rendkívül ritka betegségben szenved, amely az egész országban mindössze két gyermeket érint. A hároméves Dua Ahmednél tavaly diagnosztizálták az SPG50-es, amely egy genetikai betegség, amely következtében néhány éven belül teljesen lebénul a kislány, aki jelenleg is visszafejlett a kortársaihoz képest. Édesanyja most versenyt fut az idővel, hogy elegendő pénzt szerezhessen a gyermek megmentéséhez, ugyanis minél később szerzik be a szükséges orvosságot, annál nagyobb az esély rá, hogy a lány elveszíti örökre a mozgás- és beszédkészségét.

A hároméves kislány nem beszél és nem jár, de ha így marad, akkor talán soha nem is fog tudni /Fotó: GoFoundMe

A Mirror számolt be róla, hogy a család GoFoundMe weboldalt indított, hogy Amerikába juttathassák a gyermeket, ahol meggyógyíthatják őt egy 102 millió forintba kerülő gyógyszerrel.

Ez óriási nyomást jelent mindannyiunk számára. Ez a lányom megmentéséről és elvesztéséről szól. A legrosszabb esetben teljesen lebénul a lányom, a kezeléséhez szükséges gyógyszer pedig egy hűtőszekrényben van az Egyesült Államokban

- árulta el a kislány édesanyja Nadia a lapnak, majd így folytatta -

A 11 éves és a 7 éves lányom azt kérdezi tőlem: ha meglehet menteni a húgunkat, akkor miért nem mentik meg? Miért nem menti meg őt senki?

A GoFoundMe gyűjtés jelenleg 23 ezer dollárnál jár, ami elég kevés a 250 ezerhez képest, és a gyűjtés már lassan féléve tart folyamatosan. Az összegnek Nadia szerint januárig kellene összegyűjteni, ugyanis 5 éves korban elkezdődnek a visszafordíthatatlan deformációk a gyermekek testén.