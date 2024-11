Megjelent a Jókor Magazin legújabb száma!

Köszönettel tartozunk minden honfitársunknak, amiért biztos alapokat teremtettek az utánuk jövő generációknak. Magyarország Kománya ezért mindig is nagy figyelemmel és tisztelettel fordul a nyugdíjasok felé. Történjen bármi, kiállunk az érdekeikért és megvédjük a juttatásaikat. Garantáljuk az inflációnövelő nyugdíjemelést, állandósítjuk a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat és fenntartjuk a rezsicsökkentett árakat. A biztonság is fontos, ezért indult a Gondosóra program a 65 év felettieknek. Mindezekről és még sok egyéb másról is olvashat az ország legnagyobb példányszámú lapjában, a Jókor Magazinban