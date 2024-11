Noha a hatóságok is nagy erőkkel keresik a bő egy hónapja eltűnt Petrát, most a lakosság segítségét is kérik, hátha látta valaki, vagy tud róla valamit. Ami bizonyos: a 15 éves lány október 25-én engedéllyel távozott a kapospulai lakásotthonból, oda azonban nem tért vissza, sőt, semmilyen életjelet nem adott magáról azóta. Petra normál testalkatú, barna hosszú hajú, barna szemű. Eltűnésekor szürke farmert, fehér pólót, fekete dzsekit és sportcipőt viselt. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva tekinthető meg.

A Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a fiatal lány jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06-74-566-070-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.