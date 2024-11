Tragikus módon a 28 éves Amy Austin életét követelte egy autóbaleset, miután járművébe hátulról belecsapódtak az autópályán. A szálladai takarító járműve a négysávos angliai úton hirtelen lerobbant, este 21 óra 15 perckor. Bár azonnal bekapcsolta a vészjelzőt, az sem volt elég, páran az utolsó pillanatban kapták csak el a kormányt, míg egy BMW sofőrjének már arra sem volt ideje. Hatalmas sebességgel száguldott bele hátulról Amy kocsijába.

Esélye sem volt túlélni a tragédiát, nem volt bekötve Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A BMW sofőrje, aki a hátsó ülésén alvó fiával utazott a járműben, sokkot kapott. Mint mondta, mindig körültekintően vezet, a hatóságok által végzett tesztek pedig kimutatták, nem volt befolyásoltság alatt. Alkohol és drogtesztje is negatív lett. Emlékezete szerint a sötétben nem vette észre időben a kocsit. Amikor észlelte a bajt, akkor már csak a saját lámpájának a tükröződését látta a másik járművön, majd azt a csattanás hangja követte.

A becsapódás a nyomozás eredményei szerint kb. 112 km/h-s sebességgel történt, fékezésnek nem volt nyoma. Ennek is volt köszönhető az, hogy Amy életét nem lehetett megmenteni, miután saját járművében nem volt bekötve a biztonsági öve. Mikor a mentősök rátaláltak, már nem lélegzett. A vizsgálatok szerint rendkívül súlyos agysérülést szenvedett.

Kiderült az is, hogy Amy nagyjából öt percig ülhetett a lerobbant kocsiban, a segélyhívása ugyanis addig tartott. Az operátor maga is hallotta az ütközés hangját, ami után a hívás is megszakadt. A baleset kapcsán a szakértők közölték, nem tudják megállapítani biztosan, ha a BMW-s fékezett volna, akkor megtörtént volna-e a tragédia, vagy sem, írja a Mirror.