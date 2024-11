A Bors elsők között számolt be Hadas Kriszta magyar újságíró, szerkesztő, riporter, egyetemi oktató tragikus halálhíréről 2024. október 31-én csütörtökön délután. Hadas Kriszta szívrohamot kapott, a kiérkező mentősök sokáig küzdöttek érte, de sajnos már nem tudták megmenteni az életét. De nem csak ő esett ájultan össze: az elmúlt napokban két alkalommal is riasztottak mentőt egy gyorsétterembe, ahol szintén összeesett két vásárló. A hét közepén még tapasztalható anticiklon több káros jelenséget is hozott magával, melyek a lehűléssel, a légköri folyamatok alakulásával és a frontokkal együtt a te egészségedre is hatással lehetnek.

Hadas Kriszta 53 éves korában elhunyt Fotó: BORS / FEJER BALINT

A magasban már megindult a hideg levegő beáramlása, ami miatt az arra érzékenyek már hidegfront jellegű tüneteket tapasztalhattak

- hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója az október 29-30. környékén észlelhető jelenségek kapcsán.

A szakember szerint az utóbbi napok egyre ködösebb, párásabb, szennyezettebb levegője sem segít. Nem is beszélve arról, hogy mennyi probléma adódik a fokozott terhelések és a frontok miatt.

A fiatalok esetében is kialakulhatnak negatív hatások. Bár a következő napokban a hőmérséklet viszonylag magas, a negatív folyamatok erősödnek. A hétvégén pedig erős hidegfront betörése várható

- jelezte előre a meteogyógyász október 29-én kedden. Ezek szerint már akkor megfigyelhető volt, hogy az időjárás változásaira érzékenyek szervezete plusz terhelésnek van kitéve. Az egészségügyi állapot romlása, az immunrendszer gyengülése, a fertőzések kialakulása, a mentális állapot romlása, néhány olyan tényező, melyek ilyenkor jellemzők lehetnek. A szív- és érrendszeri megbetegedések, a vérnyomás ingadozások és rossz közérzet pedig akár több napon át is tapasztalható.

Egyre brutálisabb frontokkal kell megküzdeni

- Az anticiklon összeomlása után más frontális helyzet alakul ki. A markáns hidegfront képében érkező változás nemcsak a talajmenti, hanem a 2 méteren mért fagyokat is előre vetíti az ország több pontján - mondta el a hétvégi időjárás kapcsán dr. Pintér Ferenc. A hideg levegő beáramlása pedig az erősen frontérzékenyek számára már a kezdetektől érzékelhető, holott még viszonylag sok napsütésben lehet részük.

Erősödtek a légzőszervi és a keringési rendszerhez köthető problémák, aminek ezek a változások az okai. Gyakrabban alakul ki nehéz légzés, ilyenkor szívpanaszok is gyakrabban jelentkeznek és ehhez kapcsolódóan gyakoribbak a szorongásos panaszok és a mellkasi diszkomfort érzet

- hangsúlyozta a szakember, aki szerint ilyenkor jobban oda kell figyelnünk magunkra és egymásra. Ami pedig a mostani, ünnepi hétvégét illeti, az elvonuló markáns hidegfront után előbb egy melegfront, majd egy újabb hidegfront növeli a terhelő tényezőket. A szervezet ugyanis nem tud kellő időben reagálni ezekre a gyors és egyesével is megterhelő változásokra.

Ebben az időszakban olyan terhelő tényezőkre és azok hullámzására kell számítani, mely minden ember szervezetére hatással lesz

- tette hozzá a meteogyógyász.