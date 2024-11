Mindenszentek napján kiderül: ilyen lesz a tél, ennyi hó várható

A pénteki nap nem az elmúlt, hanem a közelgő napok időjárására lesz hatással. Legalábbis erről szól az egyik, Mindenszentek napjához köthető népi hiedelem. Ezen a napon kiderül, hogy mennyire kemény telünk lesz, és hogy lesz-e hó.

A népi hiedelem szerint Mindenszentek napja megsúgja, milyen lesz a tél, lesz-e hó (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

November elsején pénteken, azaz Mindenszentek napján sem várható változás a korábbiakhoz képest. A reggeli köd feloszlása után több-kevesebb napsütésre szinte mindenhol számíthatunk szerte az országban. Számottevő csapadék sehol nem várható, de a ködös tájakon eleinte még ködszitálás előfordulhat. Helyenként megélénkül a nyugati, délnyugati szél. Délutánra akár 13-20 fok közé is melegedhet a levegő.

Kiderül, hogy lesz-e hó

A népi hiedelmek szerint ha Mindenszentek napján szép tiszta az idő, akkor hideg, havas telünk lesz. A mai időjárás alapján pedig erre számíthatunk! Arról nem is beszélve, hogy ma szokás a sírok megtisztítása, feldíszítése és gyertyák gyújtása a halottak emlékére. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért sokfelé szokás, hogy számukra is megterítenek, kenyeret, sót, vizet tesznek az asztalra.

A Köpönyeg előrejelzése szerint szombaton egy legyengült hidegfront érkezik, melynek hatására változóan felhős-napos időben lesz részünk. Kisebb eső, futó zápor elszórtan keleten, északkeleten előfordulhat. Sokfelé élénk, erős, a Dunántúli-középhegységben viharos lesz az északira, északnyugatira forduló szél. Hajnalra, reggelre a szélcsendesebb tájakon pára, köd képződik. Kora reggel 4-10, délután 13-17 fok között alakul a hőmérséklet.

Vajon már idén leesik a hó? / Fotó: Pexels

Vasárnapra aztán megérkezik a lehűlés, többfelé megjelennek a hajnali fagyok, délután pedig legfeljebb 7-12 fokot mérhetünk. Többnyire napos-fátyolfelhős idő várható, méghozzá csapadék nélkül. Az északi, északkeleti szél még többfelé élénk lesz.

Hétfőn napos, csapadékmentes időre van kilátás. Már csak néhol élénkülhet meg a légmozgás. Reggelre sokfelé fagypont alá csökken a hőmérséklet, napközben pedig 8-13 fokot mutathatnak a hőmérők.

Az előrejelzés alapján pedig úgy tűnik, hogy még akár be is teljesülhet a népi hiedelem, hiszen a november további részében nappal 10 fok alatti, éjjel pedig fagypont közeli értékek várhatók. Ami pedig a decembert illeti, remélhetőleg még hidegebb és nem pusztán csapadékos, de havas időjárásunk is lesz.