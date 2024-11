Egy drogfüggő édesanya szándékosan hátrahagyta a gyermekét az erdőben, majd úgy döntött, eltűntnek jelenti be a kicsit, hogy palástolja tettét. A skót Ashley McGovern kilenc órát vezetett az éjszaka folyamán, hogy sorsára hagyja a fiát, akit bejelentését követően összesen 80 járőr és mentőhelikopter is keresett. A 31 éves anya ugyanis azt hazudta, hogy fia akkor tűnt el, amikor biciklizni indult.

Több mint 80 járőr kereste a kisfiút Fotó: Unsplash

A megrémült fiúcskára végül 24 órával később, cipő és zokni nélkül talált rá egy kutyasétáltó, aki a gyermek sírására lett figyelmes. Az áldozat súlyos traumát és fejsérülést szenvedett. Szervezetében kokaint és alkoholt is találtak, ami arra utal, hogy az anyja által ő is ki lett téve a szereknek, mielőtt az erdőbe vitték volna.

A gyermek ezt követően több mint négy hónapot töltött a kórházban rehabilitáción, jobb keze valószínűleg örökre elgyengült. Anyja elismerte bűnösségét azért, mert súlyos sérülést okozott a kicsinek és magára is hagyta őt. Gyilkossági kísérlet vádja miatt is eljárást indítottak ellene, mivel egy késsel a fia testét és nyakát is megpróbálta megszúrni.

Tudta, hogy a fia fél a sötétben

– emelték ki a bíróságon azt, miért is volt a súlyosan kokainfüggő anya tette olyan kegyetlen. Az ítélethozatal december 19-én várható, a nő nagy valószínűséggel börtönbe kerül – írja a DailyMail.