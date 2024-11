„Van egy kisfiam, szeretném látni, ahogy felnő" - elkavarodott az e-mail, késve kapta meg a diagnózist a családanya

Egy anyukánál 10 hónapos késéssel diagnosztizálták a rákot egy elmulasztott e-mail miatt.

Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A 41 éves Wioletta Smith 2022-ben jelentkezett a délnyugat-londoni Kingston kórházban az éves mellrákszűrési vizsgálatra. A mammográfiás képet a radiológus további intézkedés szükséges jelzéssel látta el, ultrahangos vizsgálatot és esetleges biopsziát javasolt.

Ezt e-mailben elküldték az emlőklinikának - de később kiderült, hogy soha nem kapták meg.

A Kingston Hospital Foundation Trust levélben közölte, hogy az eredményt nem a megbeszélt módon küldték el, ezért azt nem kapta meg az emlőklinika, és az ajánlásokat nem hajtották végre. Miután nem kapott visszajelzést, Wioletta azt feltételezte, hogy minden rendben van. 2023 októberében felkereste háziorvosi rendelőjét, mivel egy csomót talált a mellében, és sürgősségi rákgyanús esetként irányították tovább a kórházba. Biopsziát végeztek rajta, és ekkor diagnosztizálták nála a 3. stádiumú mellrákot.

Alig egy évvel később megtudni, hogy rákos vagyok, hatalmas sokként ért; teljesen összetörtem. Könnyű lett volna összeomlanom, és azt gondolni, hogy „miért pont én?”, de tudtam, hogy a diagnózison nem tudok változtatni, ezért elhatároztam, hogy harcolok ellene. Van egy kisfiam, és szeretném látni, ahogy felnő, így a feladás tényleg nem volt opció

- mondta Wioletta.

A diagnózis óta Wioletta műtéten esett át, hogy eltávolítsák a csomót, és kemoterápiás és sugárterápiás kezelésen is átesett. Kapott egy levelet is a kórháztól, amelyben bocsánatot kértek tőle, de még mindig úgy érzi, hogy cserbenhagyták - írja a The Sun.

Wioletta most ügyvédeket fogadott, hogy vizsgálják ki az ellátását, mert szerinte gondatlanság történt.