Titokban végzett DNS-tesztet a férj: az igazság végül mindent fenekestől felforgatott

DNS-tesztet végzett egy férfi Vietnamban, miután arra gyanakodott: nem ő a lánya vérszerinti apja. A családapa úgy vélte, a gyermeke "túl csinos" ahhoz, hogy az övé legyen, ráadásul sem rá, sem pedig a feleségére nem hasonlított. A gyanúja végül igaznak bizonyult, a teszt ugyanis kimutatta, valóban nem ő a biológiai apa. A feleség azonban a szembesítést követően tagadta, hogy megcsalta volna a párját: a helyzet olyannyira elmérgesedett, hogy a nő és a lánya elköltözött otthonról.

Megdöbbentő eredményhez vezetett a DNS- teszt / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A férj nem is sejtette: felesége valóban igazat mond, és nem volt hűtlen. A teljes igazság azt követően derült ki, hogy a kislány új iskolába ment, majd megtudta, az egyik osztálytársnőjével nem csupán ugyanazon a napon van a születésnapjuk, de ugyanabban a kórházban is születtek. A két gyerek hamarosan szoros barátságot kötött, és meghívták egymást a születésnapi partijaikra, ahol a szülőknek is volt lehetőségük találkozni: ekkor az osztálytárs édesanyja meglepve tapasztalta, mennyire hasonlítanak egymásra a lánya barátnőjével, ami arra késztette, hogy maga is elvégezzen egy DNS-tesztet. Ezt követően derült fény arra, hogy a két kislányt még a születésükkor elcserélték egymással a kórházban, így tehát mindkét szülőpár "rossz gyereket" nevelt.

A két család ezután sok időt töltött együtt, és végül arra jutottak: ha majd eljön az ideje, elmondják a gyerekeknek az igazságot. Azt egyelőre nem tudni, a szülők terveznek-e jogi lépéseket tenni a kórház ellen – írja a Mirror.