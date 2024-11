A szívükhöz kaptak az Aldi vásárlói, amikor meglátták, milyen változások vannak a csokipolcon

Az Aldi az egyik legnépszerűbb szupermarket egész Európában. Alacsony áraival és egyedi márkás minőségeivel sok-sok vásárló szívét rabul ejtették már, és bizony mindig igyekeznek valamilyen szezonális kedvességgel kényeztetni a vevőket. Magyarországon is nagyon sokan választják emiatt ezt az üzletet, de így van ez az egész kontinensen is. Angliában most teljesen elaléltak a vevők, amikor szétnéztek a polcokon - írja a Mirror. Mivel ugyanis jön a tél, az idő egyre hűvösebbé válik, ilyenkor pedig semmi másra nem vágyunk jobban, mint hogy bekuckózzunk a meleg ágyba egy forró itallal. Nos, az Aldi a vevők kedvenc csokoládéiból forrócsokiport készített, így már folyékony formában is élvezhetik az édességet. Reméljük, Magyarországon is sok finom forró ital közül tudunk majd válogatni.