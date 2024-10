Két napra bezár az Aldi, brutális erőszak történt a parkolóban

Joshua Lea mindössze 21 éves, de máris rácsok mögé került. A férfit korábban is vádolták már szexuális erőszakkal, egyszeriben azonban úgy érezte, hogy a társadalom számára az lenne a legjobb, ha felcsapna igazságosztónak. Nemrégiben ugyanis kiengedtek a börtönből egy szexuális ragadozót, Joshua Lea pedig őt kívánta megregulázni. A zoknijába ezért kalapácsot rejtett, majd követte a kiszemelt áldozatot. Az Aldi parkolójában támadt rá: körülbelül 20 ütést mért rá a kalapáccsal. Amikor a rendőrség megérkezett, Joshua Lea elbüszkélkedett a hatóság embereinek azzal, hogy igazságot tett. Azonnal megindult ellene az eljárás, így a férfi most kezdte 15 hónapos börtönbüntetését - írja a The Sun.

Az Aldi vásárlóit azonban nem csak ez sokkolta. Az üzletlánc angliai képviselete ugyanis bejelentette, hogy azt szeretnék, hogy az ő dolgozóik is együtt tölthessék a legszentebb ünnepet a családjukkal, ezért 2 napra minden Aldi be fog zárni. Az angoloknak tehát jól meg kell tervezniük az ünnepi bevásárlást, az Aldi kapui ugyanis 2 napig zárva lesznek - írja a Daily Star.