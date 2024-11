Azt hitték, csak másnapos, senki sem segített neki: egyedül halt meg a tinilány

Édesanyja csak jóval később tudta meg, mi is végzett pontosan a gyermekével: agyhártyagyulladás. Az asszony most azért kampányol, hogy a kór ellen beadható oltást ne csak a kisgyermekek kapják meg – a törvény szerint (Nagy-Britanniában) ugyanis csak nekik adható be, nagyobb gyermekeknek és felnőtteknek nem.

Hosszú időbe telt, mire rájöttek, mi okozta a halálát. Akkor megkérdeztük, hogy szenvedett-e, fájt-e neki. Azt mondták, minden gyorsan zajlott le, az agynál ez így megy. Egyszerűen leállnak a szerveid... Egyedül volt. Egyszerűen nem számítasz erre

– fakadt ki fájdalmában.

Hozzátette: bármit megtenne azért, hogy a gyermekét visszakaphassa, és nem szeretné, ha másnak mindezt a fájdalmat át kellene élnie, amit neki – írja a The Sun.