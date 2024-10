Itt az októberi pénzhoroszkóp: ezek a csillagjegyek örülhetnek

Az október nagyon mozgalmasnak ígérkezik asztrológiai szempontból. Az októberi pénzhoroszkóp a pénzügyi egyensúly megtalálásáról szól. A hónap nagy részében ugyanis a Mérleg havában járunk. Mivel a Merkúr, a kereskedelem és kommunikáció bolygója is ebben az intellektuális jegyben halad, a Nap mellett, október 13-ig. Szóval ha fizetésemelést kérnél, ennél nem is jöhet jobb alkalom - írja az Astronet.

Fotó: rawpixel.com

Kos

Kiszámíthatóságot hoz neked ez a hónap az októberi pénzhoroszkóp szerint. Az október 17-i teliholdat ki kell bekkelned. Aztán viszont, a hónap második felében megérkezik a várva vár fordulat, elismerés. Ez jelenthet komoly pénzösszeget, egy üzlet beindítását és előléptetést is.

Bika

Döcögős lehet a hónap eleje, már ami a terveket illeti, de a hétköznapok szintjén ez rendezettséget jelent. Aztán az október 17-i Vénusz jegyváltás, alaposan felforgatja a dolgokat, de nagyon pozitív értelemben! Onnantól kezdve sínen lesznek a dolgaid.

Ikrek

Az Ikrekben járó Jupiter október 9-én hátrálni kezd, ami visszahozhat régi lehetőségeket, amikkel akkor nem éltél, de most újra esélyt kapsz rájuk.

Rák

A Mars a te jegyedben jár, és kivételesen erős akaratot, ambíciót jelez neked. Most nehéz ellenállni a személyiséged erejének, úgyhogy használd ki ezt az időszakot arra, hogy nyerőre fordítsd az ügyeidet. A Merkúr ráadásul a tapintatos és diplomatikus Mérlegben van, segít abban, hogy ügyesen kommunikálj. Most kellene megforgatnod a szerencsédet – ebben segít az Ikrekben megforduló Jupiter is.

Oroszlán

A hónap első fele egy igazán kiegyensúlyozott időszak, kedvező pénzügyekkel. A 17-i telihold viszont megbolygathat picit. Nehéz kérdésekkel találhatod szembe magadat, de ha megtalálod rájuk a választ, akkor belevetheted magad a munkába, amivel garantált lesz a sikered.

Szűz

Neked most arra kell koncentrálnod, hogy pontot tegyél a folyamatban lévő ügyeid végére. Október 8-án a Jupiter hátrálni kezd, és ez alaposan megkavarja a szálakat. Aggodalmaskodnod azonban nem kell, bár hirtelen ijesztő lehet a változás, de hamar kiderül, hogy jól jössz ki ezekből.