Három csillagjegy, akik előtt igazán örömteli, pozitív időszak áll

Újabb változás lépett érvénybe a csillagokban, beköszöntött a Mérleg hava, ami szeptember 24-től október 23-ig tart majd. A Vénusz ismételt móduslásával és a hármashold megjelenésével pedig három csillagjegy igazán nagy boldogságra számíthat. Az Ikrek, a Szűz és a Skorpió jegyek szülötte számára ugyanis az elkövetkezendő időszak olyan lesz, amiért érdemes élni.

Három csillagjegy számára örömteli időszak jön. Fotó: Pixabay

Ikrek:

Mozgalmas időszak áll előtted, de mivel a szorgos lét amúgy is örömet okoz neked, minden rendben. Munkád során ráadásul olyan dolgokkal találod magad szemben, amelyben örömödet leled. A Vénusz változása pozitívan hat rád, csupán jó akartú és szándékú emberek vesznek majd körül. Úgy érzed, most tényleg mindenki igazán megért téged majd. Eljött tehát annak az ideje, hogy ne kételkedj magadban. Minden rendben lesz. Hálával telve csakis előre nézz.

Szűz:

Bármivel is küzdöttél az elmúlt hetekben, az végre kezd lecsillapodni, felszínre kerülnek a válaszok, megoldások. Fellélegezhetsz. Itt az idő minden negatív energia elengedésére. Az univerzum pozitív kisugárzásokat küld feléd most, eljött az ideje, hogy ezt befogadd. Engedd el kicsit a kontrollt és bízz az ismeretlenben. Ha így teszel észre fogod venni, boldogabb vagy. Hagyd, hogy vigyen az élet a maga útján a teljes boldogság felé. A nehéz napoknak ugyanis vége.

Skorpió:

Bármin is dolgozol jelenleg: működni fog. Lassan beérik munkád gyümölcse, jönni fognak a dícséretek, úszkálhatsz majd a sikerben. Végre megkapod az elismerést, amire vágytál, ami hatalmas örömöt okoz majd. A kemény munka most fog kifizetődni igazán. Napjaid innentől kezdve tehát könnyebbek lesznek, ami miatt az élet más területén is szárnya kapsz majd. Ezek a pozitív energiák pedig testileg is hatnak majd rád, sőt... elkezdenek begyógyulni a régi sebek is.

(via)