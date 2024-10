Rossz hírt kaptak a magyar autósok, ettől féltek a legjobban

A Holtankoljak.hu friss információkkal jelentkezett azzal kapcsolatban, hogyan alakul a benzin és a gázolaj ára a hazai töltőállomásokon. Az utóbbi időben drasztikus drágulást is láthattunk, így az árcsökkenésben reménykedett a legtöbb autós – nos, sajnos van ezzel kapcsolatban egy egészen elkeserítő hírünk.

Illusztráció / Fotó: Gazdag Mihály

A portál szerint október 12-től újabb drágulás lesz a benzinkutakon, ráadásul nem is kicsi.

A benzin beszerzési ára bruttó 6 forinttal emelkedik, a gázolajé pedig 5 Ft-tal. Ez azt jelenti, hogy szombattól akár átlagosan 603 forintot is elkérhetnek egy liter benzinért a töltőállomásokon, míg a gázolaj ára átlagosan 613 Ft-ra is felugorhat literenként – így az autósok továbbra is csak reménykedhetnek abban, hogy jövő héten eljön a várva várt árcsökkenés.