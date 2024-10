„A testem és a lelkem egyaránt fel akarja adni” – az életmentő műtét csak az első lépés volt Niki számára

„Soha ne add fel!”

– Szeretném, ha mindenki tudná, hogy a gyógyulás nem egyenes, rögöktől mentes út. Vannak hullámvölgyek, amik néha úgy tűnnek, soha nem érnek véget. Ha bárki is hasonló helyzetben van, neki azt üzenem: Soha ne add fel! A legnehezebb pillanatokban is van remény. Ha kilátástalannak tűnik is, van kiút. Nekem is volt és ezért örökké hálás leszek azoknak, akik végig velem voltak, támogattak és hittek bennem, még akkor is, amikor én magam elbizonytalanodtam – osztotta meg az édesanya a könnyeivel küszködve.