Mága Zoltán: Tiszteletadás Amerikában és Kanadában az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek

November 4-ig emlékezzünk azokra, akik 68 évvel ezelőtt életüket adták és merítsünk erőt hősiességükből, hogy továbbra is védjük az emberi életet és biztosítsuk a jövőt. Az 1956-os forradalom lángja ma is reményt és utat mutat – hitet, bátorságot ad ahhoz, hogy kiálljunk egymásért és megvédjük mindazt, amiért hőseink életüket áldozták. Megtanultuk: nem adjuk fel sem a hitünket, sem az identitásunkat, sem pedig a jövőnket, mert ezek az értékek a legbecsesebbek, amiket őriznünk kell, bárhol is éljünk a világban, magyarként.