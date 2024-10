Siklóernyős baleset Kalocsánál: súlyos állapotban van a lezuhant pilóta

Jelenleg is súlyos sérülésekkel, az intenzív osztályon fekszik az a budapesti siklóernyős, aki szerdán, október 23-án zuhant le közel 20 méteres magasságból a kalocsai reptér területén. Egyelőre nem tudni, hogy a baleset miért következett be, azonban vélhetően akkor történhetett valami baj, amikor a pilótát egy úgynevezett csörlős eljárással emelték a magasba.

20 métert zuhant a siklóernyős, mentőhelikopter ment érte Fotó: Pixabay (illusztráció)

Mint azt a Baon is megírta, a levegőbe emelés éles szögben történik és ha bármilyen probléma, például kötélszakadás, vagy a robbanómotor leállása miatt úgynevezett „átesés” következne be, a siklóernyősnek haladéktalanul szigorú szakmai protokollt kell követnie. Ilyenkor a siklóernyősnek a zuhanást siklásba kell átvinnie.

Úgy tudni, hogy a férfi nem szabadesésben zuhant a földre, a siklóernyő ugyanis tompította az esést. A pilóta viszont így is súlyosan megsérült, ezért az elsőként riasztott mentőkocsi helyett végül mentőhelikopter vitte kórházba.

Intenzív osztályon fekszik a siklóernyős

Úgy tudjuk, hogy a mentőhelikopterből is kettő érkezett: az első ugyanis műszaki hiba miatt nem tudta elszállítani a pilótát, így őt végül egy másik légimentő vitte a pécsi kórházba. Információink szerint a férfi életveszélyesen megsérült, több csontja is eltört. Bár úgy tudni, hogy a mentési munkálatok alatt végig magánál volt, kommunikált is a körülötte lévőkkel és állapota is stabil, jelenleg is súlyos sérülésekkel ápolják, vélhetően hosszú gyógyulási folyamat vár majd rá.

Egyelőre nem tudni, pontosan hogyan is történt a baleset, a rendőrség jelenleg is nyomoz az ügyben. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, válaszukkal cikkünket frissítjük.